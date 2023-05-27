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Рис Джеймс: В следующем сезоне мы снова будем бороться за трофеи

Англия
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Игрок верит в успех "Челси"

Рис Джеймс: В следующем сезоне мы снова будем бороться за трофеи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Рис Джеймс считает, что в следующем сезоне команда будет бороться за трофеи:

"Я уверен, что вы видели новости, что я не смогу вернуться к последней игре. Это тяжело. Мне жаль, что этот сезон сложился не так, как мы все хотели.

В следующем сезоне я вернусь сильнее, чем когда-либо, и мы снова будем бороться за трофеи. Будьте здоровы, скоро увидимся, люблю вас", - сказал Рис.

В этом сезоне Джеймс провел 16 матчей за "Челси" в АПЛ, забив один гол и отдав один ассист.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
Daily Mail

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