АПЛ назвала имя лучшего игрока сезона АПЛ: им стал Холанд

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока сезона в чемпионате. Им стал нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

The most incredible of debut seasons ????‍♂️ pic.twitter.com/TdWPrkEQwB — Premier League (@premierleague) May 27, 2023

Таким результатом есть голосование капитанов 20 клубов АПЛ, а также группы футбольных экспертов. Их выбор помог Эрлингу опередить де Брюйне, Кейна, Эдегора, Рашфорда, Сака и Трипьера, которые тоже были номинированы на эту награду.

Холанд стал четвертым игроком "Манчестер Сити", получившим эту награду. Ранее среди футболистов "горожан" лучшим игроком сезона в АПЛ становились Винсент Компани (11/12), Кевин де Брюйне (20/21) и Рубен Диаш (21/22).

Норвежец в своем первом сезоне установил сразу несколько рекордов чемпионата. Самым главным из них является количество забитых голов за один розыгрыш АПЛ: нападающему подчинилась отметка в 36 мячей. Таким образом он побил достижения Эндрю Коула и Алана Ширера, отличившихся по 34 гола во время чемпионата с 42 туров.

Всего в текущем сезоне Холанд отличился за "Манчестер Сити" 52-ю голами – это самый большой показатель для представителя английского клуба с 1928 года. Для этого ему понадобился 51 матч. Также у него есть еще три встречи впереди.