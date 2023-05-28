Партнер Миколенко покидает Эвертон в статусе свободного агента

Центральный защитник "Эвертона" Йерри Мина покидает клуб в летнее трансферное окно.

28-летний колумбиец объявил, что сегодняшний матч с "Борнмутом" в заключительном туре АПЛ станет его последним в футболке ливерпульского клуба.

Одноклубник Виталия Миколенко выступал за "Эвертон" с лета 2018 года, придя из "Барселоны". На счету футболиста 9 голов и 1 ассист в 98 матчах за "Эвертон".