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Партнер Миколенко покидает Эвертон в статусе свободного агента
Игрок продолжит карьеру в другой команде
Фото: AFP/автор невідомий
Центральный защитник "Эвертона" Йерри Мина покидает клуб в летнее трансферное окно.
28-летний колумбиец объявил, что сегодняшний матч с "Борнмутом" в заключительном туре АПЛ станет его последним в футболке ливерпульского клуба.
Одноклубник Виталия Миколенко выступал за "Эвертон" с лета 2018 года, придя из "Барселоны". На счету футболиста 9 голов и 1 ассист в 98 матчах за "Эвертон".
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Источник:Інстаграм Міни
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