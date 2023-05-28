  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Партнер Миколенко покидает Эвертон в статусе свободного агента
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Партнер Миколенко покидает Эвертон в статусе свободного агента

Англия
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в другой команде

Партнер Миколенко покидает Эвертон в статусе свободного агента

Фото: AFP/автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник "Эвертона" Йерри Мина покидает клуб в летнее трансферное окно.

28-летний колумбиец объявил, что сегодняшний матч с "Борнмутом" в заключительном туре АПЛ станет его последним в футболке ливерпульского клуба.

Одноклубник Виталия Миколенко выступал за "Эвертон" с лета 2018 года, придя из "Барселоны". На счету футболиста 9 голов и 1 ассист в 98 матчах за "Эвертон".

По теме
yellow-arrow
В поиске маленьких интриг. Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 28.05.2023
yellow-arrow
Последний тур АПЛ. Одно место на троих в подвале таблицы, Эмери рвется к еврокубкам
yellow-arrow
Есть одна интрига. Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.05.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Йерри Мина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Інстаграм Міни

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде