Тен Хаг: Я уверен, что Рашфорд способен забить 40 голов за сезон.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал возможность дальнейшего развития Маркуса Рашфорда.

“Есть много возможностей для совершенствования его игры, и я убежден, что он мог бы забить еще больше. Я думаю, если взять, например, последние десять игр, то он не забивал столько голов. Думаю, всего два-три мяча.

Да, он может совершенствоваться, но я счастлив, каким он был в прошлом сезоне, что он сделал теперь, когда вернулся. Мы поддерживали его, где могли, не только с точки зрения манеры игры, но и в его ментальной составляющей. Так что мы довольны этим.

Да, мы должны стремиться к большему. И я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон. Так что сделаем и для него следующий шаг”, - сказал тен Хаг на пресс-конференции.