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Тен Хаг: Я уверен, что Рашфорд способен забить 40 голов за сезон.

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Маркус может еще больше развиваться

Тен Хаг: Я уверен, что Рашфорд способен забить 40 голов за сезон.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал возможность дальнейшего развития Маркуса Рашфорда.

“Есть много возможностей для совершенствования его игры, и я убежден, что он мог бы забить еще больше. Я думаю, если взять, например, последние десять игр, то он не забивал столько голов. Думаю, всего два-три мяча.

Да, он может совершенствоваться, но я счастлив, каким он был в прошлом сезоне, что он сделал теперь, когда вернулся. Мы поддерживали его, где могли, не только с точки зрения манеры игры, но и в его ментальной составляющей. Так что мы довольны этим.

Да, мы должны стремиться к большему. И я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон. Так что сделаем и для него следующий шаг”, - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне Маркус оформил 39 голевых действий (30+9) в 54 матчах во всех турнирах. Для 25-летнего футболиста текущий сезон стал наиболее результативным, если учитывать забитые мячи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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