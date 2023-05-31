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Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ
Испанец получил эту награду в четвертый раз в своей карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ.
Под его руководством "горожане" стали чемпионами Англии. Испанец привел команду к чемпионству в третий раз кряду. Хосеп удостоен приза лучшему тренеру в четвертый раз. Ранее он получал награду в сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2020/2021.
По этому показателю он опередил Арсена Венгера и Жозе Моуриньо, у которых по 3 титула. Больше лишь у Алекса Фергюсона – 11.
We've got ???????? pic.twitter.com/xSyrrKG6q6— Manchester City (@ManCity) May 30, 2023
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