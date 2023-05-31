Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ.

Под его руководством "горожане" стали чемпионами Англии. Испанец привел команду к чемпионству в третий раз кряду. Хосеп удостоен приза лучшему тренеру в четвертый раз. Ранее он получал награду в сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2020/2021.

По этому показателю он опередил Арсена Венгера и Жозе Моуриньо, у которых по 3 титула. Больше лишь у Алекса Фергюсона – 11.