Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии

Журналист UA-Футбол прокомментирует финальный поединок между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии.

Команда Гвардиолы несется к треблу. Чемпионат уже взят, сейчас "горожане" будут бороться за кубок с соседями, а через неделю сыграют еще более важный матч в главном клубном европейском турнире против "Интера". Хватит ли подопечных Пепа эмоционально на все противостояния? Какой сюрприз готов преподнести Тен Хаг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 июня – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский