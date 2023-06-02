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Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии

Англия
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Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует финальный поединок между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии.

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Команда Гвардиолы несется к треблу. Чемпионат уже взят, сейчас "горожане" будут бороться за кубок с соседями, а через неделю сыграют еще более важный матч в главном клубном европейском турнире против "Интера". Хватит ли подопечных Пепа эмоционально на все противостояния? Какой сюрприз готов преподнести Тен Хаг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 июня – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Кубок Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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