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Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует финальный поединок между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии.
Команда Гвардиолы несется к треблу. Чемпионат уже взят, сейчас "горожане" будут бороться за кубок с соседями, а через неделю сыграют еще более важный матч в главном клубном европейском турнире против "Интера". Хватит ли подопечных Пепа эмоционально на все противостояния? Какой сюрприз готов преподнести Тен Хаг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 июня – в 16:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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