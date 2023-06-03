  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Англия
(1 голосов)

Игрок может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Фото: Metro UK

Новина українською

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Название клуба при этом неизвестно, пишет издание 90min.

Контракт 32-летнего француза с "Челси" истекает в конце этого месяца, после чего он с большой долей вероятности станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Канте интересен "ПСЖ" и нескольким клубам из Серии А. Футболист рассматривает все возможные варианты, при этом продление контракта в "Челси" также не исключается.

По теме
yellow-arrow
Мэр Манчестера: Считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире
yellow-arrow
Брайтон на следующей неделе объявит о переходе хавбека Боруссии
yellow-arrow
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия Челси (Лондон) Н'Голо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
90min

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде