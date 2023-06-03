Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Название клуба при этом неизвестно, пишет издание 90min.

Контракт 32-летнего француза с "Челси" истекает в конце этого месяца, после чего он с большой долей вероятности станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Канте интересен "ПСЖ" и нескольким клубам из Серии А. Футболист рассматривает все возможные варианты, при этом продление контракта в "Челси" также не исключается.