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Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Игрок может продолжить карьеру на Ближнем Востоке
Фото: Metro UK
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Название клуба при этом неизвестно, пишет издание 90min.
Контракт 32-летнего француза с "Челси" истекает в конце этого месяца, после чего он с большой долей вероятности станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Канте интересен "ПСЖ" и нескольким клубам из Серии А. Футболист рассматривает все возможные варианты, при этом продление контракта в "Челси" также не исключается.
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Источник:90min
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