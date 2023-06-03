Брайтон на следующей неделе объявит о переходе хавбека Боруссии

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дауд на следующей неделе станет игроком "Брайтона". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футболист перейдет в "Брайтон" как свободный агент. Его контракт будет рассчитан до 2027 года, его детали неизвестны.

27-летний немец в текущем сезоне не был основным игроком "Боруссии", проведя 10 матчей за команду. В его активе только 1 ассист.