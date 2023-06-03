  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон на следующей неделе объявит о переходе хавбека Боруссии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон на следующей неделе объявит о переходе хавбека Боруссии

Англия
(1 голосов)

Игрок подпишет контракт до 2027 года

Брайтон на следующей неделе объявит о переходе хавбека Боруссии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дауд на следующей неделе станет игроком "Брайтона". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футболист перейдет в "Брайтон" как свободный агент. Его контракт будет рассчитан до 2027 года, его детали неизвестны.

27-летний немец в текущем сезоне не был основным игроком "Боруссии", проведя 10 матчей за команду. В его активе только 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Мэр Манчестера: Считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире
yellow-arrow
Канте получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
yellow-arrow
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Брайтон энд Хоув Альбион Махмуд Дауд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде