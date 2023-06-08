Ливерпуль официально оформил трансфер чемпиона мира-2022

"Ливерпуль" достиг соглашение о переходе полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. Он успешно прошел медицинское обследование и согласовал личные условия.

Как информирует пресс-служба "красных", контракт с 24-летним аргентинцем подписан на длительный срок. Сумма сделки не афишируется. Однако по последним данным СМИ, это активация клаусулы в 35 миллионов фунтов.

Полузащитник будет выступать под 10-м номером.

Макаллистер защищал цвета "Брайтона" с 2019 года. В общей сложности он провел 112 матчей за "чаек", отличившись 20 голами и 9 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.

Также добавим, что Алексис завоевал Кубок мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022-го.