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Ливерпуль официально оформил трансфер чемпиона мира-2022
Алексис Макаллистер стал игроком "мерсисайдцев"
Фото: liverpoolfc.com
"Ливерпуль" достиг соглашение о переходе полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. Он успешно прошел медицинское обследование и согласовал личные условия.
Как информирует пресс-служба "красных", контракт с 24-летним аргентинцем подписан на длительный срок. Сумма сделки не афишируется. Однако по последним данным СМИ, это активация клаусулы в 35 миллионов фунтов.
Полузащитник будет выступать под 10-м номером.
Макаллистер защищал цвета "Брайтона" с 2019 года. В общей сложности он провел 112 матчей за "чаек", отличившись 20 голами и 9 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.
Также добавим, что Алексис завоевал Кубок мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022-го.
#VamosAlexis ???? pic.twitter.com/KsJSlW2D2p— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023
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