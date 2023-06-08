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Перес думает сэкономить на Кейне, чтобы подписать Мбаппе. Анчелотти требует нападающего Тоттенхэма

Англия
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Килиан не ускользнет снова?

Перес думает сэкономить на Кейне, чтобы подписать Мбаппе. Анчелотти требует нападающего Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" продолжает готовится к предстоящему сезону и раздумывает над заменой Кариму Бензема. Президент клуба Флорентино Перес сомневается, стоит ли тратить деньги на Харри Кейна.

Президент думает над тем, чтобы сэкономить на Кейне, чтобы потом иметь больший простор для подписания Килиана Мбаппе летом 2024-го. Именно тогда истекает контракт француза с "ПСЖ" и в "Реале" считают, что он его не продлит.

Для трансфера Мбаппе даже свободным агентом придется отдать крупную сумму на подписной бонус футболиста, а также придется обслуживать большую зарплату француза. Дороговизна перехода Кейна (Леви не отпустит Харри меньше чем за 100 миллионов евро), а также зарплата в районе 20 миллионов евро могут серьезно помешать переходу Мбаппе через год.

Анчелотти тем временем настаивает на переходе. Ему нужен центральный нападающий уже в следующем сезоне. Также разные источники отмечают, что Родриго не захочет играть в центре нападения в будущем сезоне.

Сам Кейн хотел бы перейти в "Реал". Он уже сообщил о своем желании одноклубникам.

В этом сезоне Харри провел 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач, но Карло ценит игрока не только за голы, но и за футбольную зрелость.

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В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Харри Кейн Килиан Мбаппе
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Источник:
relevo.com

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