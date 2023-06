Холанд: Без меня Сити выиграл все трофеи кроме Лиги чемпионов. Так что победа в ней, одна из причин почему я здесь

Эрлинг Холанд убежден, что "Манчестер Сити" купил его для победы в Лиге чемпионов. Подобное мнение часто озвучивали журналисты, комментируя переход норвежца.

– У тебя отличная связь с Манчестером, Эрлинг. Тебе явно нравится находиться здесь с фанатами. Насколько сильно ты хочешь сделать это ради болельщиков "Манчестер Сити"?

– Ты перешел в клуб в этом сезоне, и вы вышли в финал Лиги чемпионов. Это причина, по которой тебя подписали?

"Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов 10-го июня против "Интера".

