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Холанд: Без меня Сити выиграл все трофеи кроме Лиги чемпионов. Так что победа в ней, одна из причин почему я здесь
Уверенность в себе присутствует
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд убежден, что "Манчестер Сити" купил его для победы в Лиге чемпионов. Подобное мнение часто озвучивали журналисты, комментируя переход норвежца.
– У тебя отличная связь с Манчестером, Эрлинг. Тебе явно нравится находиться здесь с фанатами. Насколько сильно ты хочешь сделать это ради болельщиков "Манчестер Сити"?
– Я бы хотел это сделать, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!
– Ты перешел в клуб в этом сезоне, и вы вышли в финал Лиги чемпионов. Это причина, по которой тебя подписали?
– Да, все знают, что без меня они выиграли все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел, – сказал нападающий.
"Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов 10-го июня против "Интера".
???? 'I will do everything I can to make history' ????????????— Mail Sport (@MailSport) June 8, 2023
Erling Haaland is one game away from legend ⭐️ pic.twitter.com/yWi1L7oo4M
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