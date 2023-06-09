АПЛ получит нового героя: нападающий Лутона, который вас удивит

"Лутон Таун" сенсационно вышел в Премьер-лигу и стал объектом детального изучения. Аутентичный британский стадион, десятилетиями ожидавшие повышения болельщики, скромный состав, где нет звездных имен, но присутствуют колоритные истории. Неудивительно, что эксперты прочат команде скорый вылет и если "шляпники" и будут цепляться за спасение, то доверятся Карлтону Моррису - безусловно, своей главной звезде. Рассказываем, кто это.

"Лутон Таун" стал последним коллективом, присоединившимся к английской Премьер-лиге на следующий сезон. Все сложилось по голливудскому сценарию - сначала "шляпники" в 1/2-й Чемпионшипе совершили камбек против "Сандерленда" (3:2 по сумме обоих матчей).

Решающий поединок с "Ковентри Сити" развивался по куда лучшему сценарию ("Лутон" быстро открыл счет), однако дело дошло до серии послематчевых пенальти, где все равно присутствует элемент фарта. Хорошо, что первым к одиннадцатиметровой отметке направился Карлтон Моррис - точный удар нападающего добавил уверенности партнерам и помог выиграть лотерею.

Неизвестно, как игрок покажет себя на уровне высшего дивизиона, но прямо сейчас его можно смело назвать одним из главных открытий Чемпионшипа. Так что знакомимся поближе.

Человек-аренда, набивший шишки

Карлтон Моррис является воспитанником "Норвича", попал в академию в одиннадцать, однако в течение следующих пятнадцати лет, пока был связан с "канарейками" контрактными обязательствами, провел за клуб 15 минут. Все просто - с 2014-го по 2021-й центрфорвард путешествовал по арендам и за это время испытал силы в шести командах.

Надо признать, что "Норвич" справедливо не рассчитывал на исполнителя – до прорывного сезона 2022/23 максимум Карлтона составлял 10 мячей. Скромные показатели и нестабильность – основные причины, почему вояж Морриса затянулся и в 27 он имеет нулевой опыт в Премьер-лиге.

Впрочем, сам нападающий нашел в этом определенную выгоду – широкая география (от "Оксфорда до шотландского "Гамильтон Академикал") сформировала в нем стрессоустойчивую личность, способную приспособиться к самым разным карьерным моментам.

"Быть все время в движении – не идеально, но с точки зрения жизненных уроков и изучения игры – бесценно. В "Шрусбери", когда мы дошли до проигранного финала английской футбольной лиги (третий по знаковости кубковый турнир, после Кубка Англии и Кубка английской лиги) — прим.), я понял, что взлеты и падения являются частью поездки. Я никогда не чувствовал себя частью "Норвича", просто был в раздевалке и возле нее, проходил в клубе восстановление. Это заставило меня вырасти не только в качестве футболиста, но и как человека, находящегося в разных средах. Я научился чувствовать себя комфортно, где не комфортно, поэтому сейчас не так много ситуаций, где я чувствую себя не так.

В составе "Шрусбери Таун"

"Оксфорд Юнайтед", "Гамильтон Академикал", "Ротерем Юнайтед", "Шрусбери Таун" и "Милтон-Кинз Донз" точно не являются пределом для мечтаний, однако дают ценный бекграунд - то ты соревнуешься в четвертой лиге, то третьей, то вдруг цепляешься за плей-офф Чемпионшипа, как это было в "Барнсли". Жизнь динамична и приучила Морриса к препятствиям - когда "Лутон" вышел на "Ковентри Сити", то наш герой философски размышлял, что его ожидает.

"Во время карьеры я никогда не поднимался слишком высоко и не опускался слишком низко, ведь знаю, что такое жизнь в футболе. Иногда что-то получается, иногда нет. Вы не можете зацикливаться на плохих временах и воспринимать вещи слишком лично, иначе застрянете в пути . То же самое касается, когда вы слишком возбуждены и кайфуете. Ищите правильный баланс и все равно наслаждайтесь вещами".

Но даже ярым путешественникам рано или поздно приходится осесть - в январе 2021-го "канарейки" отпустили Карлтона в вышеупомянутый "Барнсли". За полтора сезона уроженец Кембриджа отличился 15 точными выстрелами, а летом 2022-го перебрался в "Лутон" за 2 миллиона евро - между прочим, рекордную сумму в истории коллектива. И эти деньги полностью окупились.

Игрок радует разноплановостью, но расцвел благодаря поддержке

В кампании 2022/23 Моррис зафиксировал блестящую статистику – 20 голов и 7 ассистов. Что интересно, это достижение не самое лучшее в лиге - Чуба Акпом, известный по лондонскому "Арсеналу", занес в актив 28 выстрелов (правда, и их не хватило для того, чтобы "Мидлсбро" повысился в классе). Тем не менее, вклад Карлтона поразителен – вы это поймете, если вычтете личные результаты от общих. По сравнению со всеми представителями топ-шестерки "Лутон" забил меньше всего - 61 мяч и почти половина из них, если учесть передачи, приходится на Морриса. Круто.

Все потому, что парень достаточно адаптивен к разным игровым рисункам. "Шляпники" обычно используют схему 3-4-1-2, однако 3-5-2 или 4-4-2 не являются проблемными - в разные периоды Карлтону приходилось выступать по всему фронту атаки. Центрфорвард, левый/правый вингер и даже полузащитник Моррис имеет надлежащие навыки, благодаря которым развил видение поля и хорошо читает эпизод.

"Учитывая должное усердие, которое происходит за кулисами, и то, как тренерский штаб готовит нас к каждой отдельной игре, то я описываю этот процесс как игру в шахматы. Каждый ход отличается. Я чувствую, что буду создавать моменты, это место, где я преуспеваю", - подчеркнул исполнитель.

Роб Эдвардс, руководитель "Лутона", оценил вариативность Карлтона, впрочем, сконцентрировал его внимание именно на бомбардирских качествах. Тренер нашел решение того, как освободить нападающего от черновой работы - так что если мы говорим об успехе Морриса, то он невозможен без присутствия Элайджи Адебайо.

Вместе с Адебайо

Если искать аналогии, то этот тандем уместно сравнить с парой Роберто Фирмино – Мохаммед Салах: один футболист постоянно сует между линиями, работает в отборе и нагружает штрафную площадку, а другой оперативно реагирует и отправляет мяч в ворота.

Спринтерские и антропометрические (1.87 см) данные Морриса позволяют ему быстро включаться как на втором этаже, так и толкаться корпусом – как итог, игрок выдал целые забивные серии, как в августе-сентябре и особенно в марте-апреле, незадолго до финиша дистанции. Находясь с развязанными руками, англичанин продемонстрировал эффективность – он является одним из тех, кто чаще угрожал воротам (70 попыток), а точность этих ударов составляет 65%.

Но повторимся – не следует забывать об Адебайо, чья поддержка оказала не меньшее влияние. Нигериец может похвастаться 10 голами и если обоих нападающих развести, то "Лутон" мгновенно потеряет угрожающий вид.

"Нас постоянно опекают защитники. Эли замечательный - важно иметь друга, формирующего эффективный позвоночник команды. В понятии "хороший полицейский - плохой полицейский" я выступаю плохим полицейским, но у нас есть качества, которые дополняют друг друга. Это не тот случай, когда мужчины мешают друг другу, мы хорошо сотрудничаем как партнеры".

Когда клуб попадает в Премьер-лигу, то, как правило, осуществляет ряд трансферов - мы это не раз наблюдали в "Фулхэме", а "Ноттингем Форест" вообще привлек более трех десятков новичков. Но есть уверенность, что Карлтон останется в обойме, ведь заслужил шанс - его история не хрестоматийна, как у условного Варди, который по ночам трудился на заводе, но все равно достойна внимания. Найти свое место в жизни – тоже важно.