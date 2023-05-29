Стадион Кенилворт Роуд - изюминка Лутона и шок для Премьер-лиги

“Лутон Таун” – прекрасный пример всем английским клубам. Возможно все. В конце нулевых гордый клуб из Бедфордшира имел серьезные финансовые проблемы и был наказан 30-очковым штрафом, что привело к его вылету в Национальную лигу. “Лутон” пять лет пытался выбраться из пятого дивизиона и в 2014 году это ему наконец удалось. Через два года “шляпники” поднялись уже в третью лигу, а в следующем сезоне – в Чемпионшип. В субботу “Лутон” выиграл финал плей-офф Чемпионшипа у “Ковентри Сити” и стал 51-м участником Премьер-лиги в ее истории. От пятого дивизиона до первого – всего за девять лет.

“Лутон Таун” обязан своему стремительному подъему тяжелой и качественной работе. Дело не деньгах. Совсем наоборот. “Лутон” принадлежит группе своих болельщиков, и поэтому не может тратить много. Чтобы собрать состав, который пробился в АПЛ, “Лутон” потратил всего 5.5 млн фунтов. Его годовая зарплатная ведомость составляет 15.7 млн – это пятый с конца показатель в Чемпионшипе. К примеру, “Фулхэм” и “Борнмут”, которые в прошлом сезоне пробились в АПЛ, имели составы стоимостью 197 и 151 млн соответственно, а на зарплаты тратили 90 и 61 млн фунтов.

Итак “Лутон” привык считать каждую копейку, и тратит деньги только тогда, когда считает нужным. Возможно, из-за этого “шляпники” уже более ста лет играют на стареньком десятитысячнике “Кенилворт Роуд”, который выглядит очень бедно по сравнению с стадионами четвертой лиги, не говоря уже об АПЛ. “Лутон” уже несколько десятилетий думает о переезде, наконец в 2015 был утвержден план нового стадиона “Пауэр Курт” на 19200 мест (с возможным расширением до 23000), но его строительство пока так и началось. Стоимость нового стадиона оценивается в 100 млн фунтов.

Итак, Премьер-лига, встречай “Кенилворт Роуд”!

Вход на стадион можно не заметить, прогуливаясь по улице Данстебл Роул. Настолько он затерян в жилой постройке.

Особую славу имеет гостевая трибуна “Кенилворт Роуд” по названию “Оук Стенд”. Так выглядит вход в нее.

Живописный подход к трибуне между двух кирпичных стен

И знаменитая лестница в гостевой сектор, с которой можно заглянуть в дворы соседних дворов и поздороваться с местными жителями.

Такой вид открывается при выходе на центральную трибуну стадиона

“Лутон” не имеет проблем с посещаемостью. В очередь на сезонные абонементы стоят более 6000 фанов.

Полностью будет разрушена и перестроена под требования АПЛ трибуна “Бобберс”, состоящая из 28 скайбоксов.

На реконструкцию стадиона “Лутон” планирует потратить около десяти миллионов фунтов. Нужно привести в порядок поле, места для прессы, создать площадки для трансляторов и сделать более качественным освещение.

По правилам Премьер-лиги на стадионе должно быть 50 мест для прессы и медиа-зал на 70 человек. В данный момент “Лутон” проводит пресс-конференции в лаунж-зоне соседнего бара.

Также должны быть установлены 15 точек для телекомментаторов и другого персонала тв, и еще 15 точек для радиокомментаторов. Помимо всего прочего, “Кенилворт Роуд” нужно будет адаптироваться под систему VAR.

“Думаю, что наш стадион станет достоянием Премьер-лиги, – говорит исполнительный директор “Лутона” Гари Свит. – Он такой, как он есть, это настоящая жизнь, настоящий футбол. Здесь происходила история и создавались традиции. Это не стерильная чаша стадиона. В этом есть очарование, здесь чувствуешь эмоции, нервы, радость и печаль. Если вам это не нравится, вам не нравится футбол”.

“Мне одновременно неприятно и смешно, что в социальных сетях вдруг все стали писать о входе на гостевой сектор. Так было со времен Второй мировой войны. Или даже до нее. Почему только сейчас об этом стали говорить? Потому что мы выходим в Премьер-лигу”.

“Эрлинг Холанд не будет проходить через этот вход. Он зайдет на стадион через другой дерьмой вход, потому что других у нас нет. Нужно это принять. Над нами будут смеяться, но нас это не беспокоит”, – сказал Свит изданию The Athletic.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine