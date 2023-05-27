Лутон Таун переиграл Ковентри и впервые в своей истории пробился в АПЛ

Матч между “Ковентри Сити” и “Лутон Таун” называли самым романтическим финалом плей-офф Чемпионшипа за последние годы. Обе команды еще пять лет назад вместе играли в Лиге 2 (четвертый дивизион), но за короткий промежуток времени смогли подняться в Чемпионшип. Всего одна игра отделяла их АПЛ. “Ковентри” не был в АПЛ с 2001 года, “Лутон” в последний раз выступал в высшей лиге в 1992 году, в последнем сезоне Первого дивизиона, который сейчас известен как Премьер-лига.

В регулярном чемпионате команды дважды сыграли вничью, и неудивительно, что ничьей и закончился финал. “Лутон” смотрел энергичнее и интереснее на старте, в итоге первым забил гол. Элайджа Адебайо получил мяч от вратаря на фланге, обыграл защитника и выкатил мяч под удар Кларку. Это был типичный гол “Лутона” – быстрая, вертикальная атака. Команда Роба Эдвардса потеряла на старте матча своего центрбека Тома Локьера, которому стало плохо, но сохранила хладнокровие и концентрацию.

“Ковентри” терялся на фоне “Лутона”, но в конце первого тайма “небесно-голубые” стали поджимать соперника. “Ковентри” закончил первую половину игры всего с одним ударом против десяти у “Лутона”, но после перерыва у команды Марка Робинса уже было девять ударов против двух у “шляпников” и один из них завершился голом – Амер замкнул передачу Дьекереша. В нужный момент лидеры “Ковентри” проявили себя.

Овертайм команды проводили на фоне усталости, удары и моменты давались с большим трудом. Казалось, что серия пенальти неизбежна, но на 115-й минуте защитник “Ковентри” Пансо подарил мяч Тэйлору, и форвард “Лутона” забил гол. “Оранжевая” часть “Уэмбли” завопила от радости. Но Тэйлор подыграл себе рукой, гол был отменен, и команды все же пробивали пенальти.

В серии пенальти решающим стал промах хавбека “Ковентри" Фанкати Дабо в шестом раунде, а “Лутон” забил все свои удары. “Лутон” присоединяется к “Бернли” и “Шеффилд Юнайтед”, которые ранее пробили в АПЛ.

Финал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Лондон, “Уэмбли”, 85711 зрителей

“Ковентри Сити” – “Лутон Таун” 1:1, пен. 5:6

Голы: Амер 66 – Кларк 23

“Ковентри Сити”: Уилсон – Макналли, Макфадзин, Дойл (Пансо 115) – Нортон-Каффи (Дабо 91), Келли, Шиф, Амер (Палмер 80, Экклз 102), Бидуэлл – Аллен (Годден 46) – Дьекереш

“Лутон Таун”: Хорват – Белл, Локьер (Берк 12), Ошо (Поттс 112) – Доути (Оньединма 84), Кларк, Накамба, Мпанзу (Берри 98), Драме – Адебайо (Тэйлор 106), Моррис

Предупреждения: Макналли 46 – Кларк 99