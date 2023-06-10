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Арсенал продлит контракт с ключевым защитником

Англия
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Игрок будет играть в Лондоне еще четыре года

Арсенал продлит контракт с ключевым защитником

Фото: Daily Post Nigeria

Новина українською

Лондонский "Арсенал" договорился со своим защитником Уильямом Салиба о продлении контракта. Клуб подпишет с лидером соглашение на четыре года.

Несколько клубов из топ-лиг Европы претендовали на защитника, поэтому в последние дни ходили слухи о планах "Арсенала" попрощаться с французом. Однако "канониры" смогли сохранить Салиба.

В этом сезоне Уильям Салиба сыграл в 27 матчах АПЛ, где забил 2 гола и совершил один ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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