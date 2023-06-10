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Арсенал продлит контракт с ключевым защитником
Игрок будет играть в Лондоне еще четыре года
Фото: Daily Post Nigeria
Лондонский "Арсенал" договорился со своим защитником Уильямом Салиба о продлении контракта. Клуб подпишет с лидером соглашение на четыре года.
Несколько клубов из топ-лиг Европы претендовали на защитника, поэтому в последние дни ходили слухи о планах "Арсенала" попрощаться с французом. Однако "канониры" смогли сохранить Салиба.
В этом сезоне Уильям Салиба сыграл в 27 матчах АПЛ, где забил 2 гола и совершил один ассист.
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Источник:Журналіст Девід Орнстейн
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