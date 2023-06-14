Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Манчестер Юнайтед уверены, что Маунт не продлит контракт с Челси
"МЮ" будет бороться за игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что "Челси" снизит требования по Мейсону Маунту, так как "манкунианцы" уверены, что стороны не продлят контракт. "Синие" просят 70 миллионов фунтов, тогда как "МЮ" оценивает англичанина в 50 миллионов фунтов.
У клубов сильные разногласия в цене, что позволило "Челси" возобновить переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2024-го. При этом в "МЮ", как говорилось ранее, уверены, что Маунт не продлит контракт.
"Челси" либо снизит цену, либо придется отпускать игрока бесплатно следующим летом. Нежелание футболиста продлевать контракт связано с невыходом клуба в Лигу чемпионов.
Маунт провел в этом сезоне 35 матчей за "Челси", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника "синих" в 65 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
- Продинамовский тг-паблик сообщил детали контракта Ярмоленко с Динамо
- Шевченко подписал контракт с испанским клубом – сыграет в Лиге, основанной экс-защитником Барсы
- Гвардиола отработает свой контракт с Ман Сити до конца
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО