В Манчестер Юнайтед уверены, что Маунт не продлит контракт с Челси

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что "Челси" снизит требования по Мейсону Маунту, так как "манкунианцы" уверены, что стороны не продлят контракт. "Синие" просят 70 миллионов фунтов, тогда как "МЮ" оценивает англичанина в 50 миллионов фунтов.

У клубов сильные разногласия в цене, что позволило "Челси" возобновить переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2024-го. При этом в "МЮ", как говорилось ранее, уверены, что Маунт не продлит контракт.

"Челси" либо снизит цену, либо придется отпускать игрока бесплатно следующим летом. Нежелание футболиста продлевать контракт связано с невыходом клуба в Лигу чемпионов.

Маунт провел в этом сезоне 35 матчей за "Челси", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника "синих" в 65 миллионов евро.