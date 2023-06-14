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В Манчестер Юнайтед уверены, что Маунт не продлит контракт с Челси

Англия
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"МЮ" будет бороться за игрока

В Манчестер Юнайтед уверены, что Маунт не продлит контракт с Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что "Челси" снизит требования по Мейсону Маунту, так как "манкунианцы" уверены, что стороны не продлят контракт. "Синие" просят 70 миллионов фунтов, тогда как "МЮ" оценивает англичанина в 50 миллионов фунтов.

У клубов сильные разногласия в цене, что позволило "Челси" возобновить переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2024-го. При этом в "МЮ", как говорилось ранее, уверены, что Маунт не продлит контракт.

"Челси" либо снизит цену, либо придется отпускать игрока бесплатно следующим летом. Нежелание футболиста продлевать контракт связано с невыходом клуба в Лигу чемпионов.

Маунт провел в этом сезоне 35 матчей за "Челси", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника "синих" в 65 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
telegraph.co.uk

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