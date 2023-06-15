Канселу, Уокер, Лапорт и Марез вероятно покинут Манчестер Сити летом

После завоевания первого в истории требла в составе “Манчестер Сити” могут произойти серьезные изменения.

Как информирует The Athletic, “Сити” вероятно покинут сразу четыре игрока основного состава: Жоау Канселу, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт и Рияд Марез. Кроме того, под большим сомнением будущее на “Этихаде” Илкая Гюндогана и Бернарду Силва. Должен отправиться в аренду Коул Палмер.

“Ситуация с Канселу с очевидна, – пишет обозреватель The Athletic Сэм Ли. – Он был отправлен в аренду в “Баварию” в январе, чтобі улучшить атмосферу в раздевалке, и назад его не ждут. Однако еще нужно найти ему клуб. “Бавария” не воспользуется опцией выкупа португальца за 70 млн евро”.

Один из ветеранов “Манчестер Сити” Кайл Уокер был недоволен количеством игрового времени. 33-летний фулбек особо был расстроен тем, что не вышел в старте в финале Лиги чемпионов. “У него остался год по контракту с “Сити”, и источники сообщают о том, что стороны готовы разойтись. Обсуждалось его возвращение в “Шеффилд Юнайтед”, но скорее всего Уокер окажется за границей”.

Эмерик Лапорт думал об уходе из “Манчестер Сити” еще два года назад. После появления в команде Аке и Аканджи центрбек сборной Испании фактически оказался пятым в иерархии футболистом на свою позицию.

Калвин Филлипс должен был после своего перехода из “Лидса” прошлым летом разгрузить Родри, но 27-летнему опорнику не удалось оставить положительное впечатление и в конце сезона, даже когда Гвардиоле нужно было применять ротацию, Филлипс оставался в запасе. “Сити” готов с ним расстаться, но против трансфера выступает сам футболист.

Контракт Илкая Гюндогана с “Манчестер Сити” истекает через 15 дней, но один из лидеров “горожан” пока еще не принял решение, где продолжить карьеру. “Сити” предлагает Гюндогану соглашение на один сезон, другие клубы, в частности “Барселона”, предлагают более длительные контракты.

Разговоры о возможном уходе Бернарду Силвы ведутся уже не первый сезон. Долгое время считалось, что главный претендент на португальца – это “Барселона”, но в последние недели активность проявляет и “Пари Сен-Жермен”.

“Сити” готовится к возможному уходу двух полузащитников трансфером Матео Ковачича из “Челси”, и вероятно еще одного полузащитника. Возвращается из аренды в “Шеффилд Юнайтед” в первую команду “горожан” талантливый клубный воспитанник Джеймс Макати.

Наконец, “Манчестер Сити” ждут изменения и на флангах. К Рияду Марезу проявляет интерес чемпион Саудовской Аравии “Аль-Иттихад”, и “горожане” готовы принять предложение по 32-летнему вингеру. Ожидается, что отправится в аренду 21-летний универсальный футболист атаки Коул Палмер.