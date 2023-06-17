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Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед хотят подписать защитника Милана
Игрок пока не принял решение о своем будущем
Фото: twitter.com
Вице-капитан "Милана" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
За трансфер француза "красным дьяволам" придется заплатить не менее 60 миллионов евро. Кроме "МЮ", Эрнандесом также интересуются "Манчестер Сити" и топовые клубы Ла Лиги.
Не говорится, о каких именно грандах испанского футбола хотят подписать левого защитника "Милана". Напомним, Тео начинал свой путь в футболе в "Атлетико", а в 2017 году стал игроком "Реала".
В сезоне 2022/23 Эрнандес провел за Милан 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью результативными действиями.
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