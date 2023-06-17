  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед хотят подписать защитника Милана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед хотят подписать защитника Милана

Англия
(1 голосов)

Игрок пока не принял решение о своем будущем

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед хотят подписать защитника Милана

Фото: twitter.com

Новина українською

Вице-капитан "Милана" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

За трансфер француза "красным дьяволам" придется заплатить не менее 60 миллионов евро. Кроме "МЮ", Эрнандесом также интересуются "Манчестер Сити" и топовые клубы Ла Лиги.

Не говорится, о каких именно грандах испанского футбола хотят подписать левого защитника "Милана". Напомним, Тео начинал свой путь в футболе в "Атлетико", а в 2017 году стал игроком "Реала".

В сезоне 2022/23 Эрнандес провел за Милан 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Мончи получил руководящую должность в Астон Вилле
yellow-arrow
Николини: У Мудрика в Челси пока получилось плохо, но на это есть объективные причины
yellow-arrow
Бавария может попытаться подписать звездного защитника Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде