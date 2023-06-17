Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед хотят подписать защитника Милана

Вице-капитан "Милана" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

За трансфер француза "красным дьяволам" придется заплатить не менее 60 миллионов евро. Кроме "МЮ", Эрнандесом также интересуются "Манчестер Сити" и топовые клубы Ла Лиги.

Не говорится, о каких именно грандах испанского футбола хотят подписать левого защитника "Милана". Напомним, Тео начинал свой путь в футболе в "Атлетико", а в 2017 году стал игроком "Реала".

В сезоне 2022/23 Эрнандес провел за Милан 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью результативными действиями.