Тоттенхэм выкупил Деяна Кулусевски у Ювентуса за 30 млн евро

Официально, Деян Кулусевски - игрок "Тоттенхэма". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

После годичной аренды из "Ювентуса", "шпоры" решили приобрести шведа. Сумма сделки составила 30 миллионов, что на 5 меньше, чем изначально хотели туринцы. Контракт подписан до 2028 года.

В этом сезоне вингер сыграл 37 матчей за "Тоттенхэм", где сделал 2+8. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.