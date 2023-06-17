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Тоттенхэм выкупил Деяна Кулусевски у Ювентуса за 30 млн евро
После годичной аренды, шпоры покупают игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официально, Деян Кулусевски - игрок "Тоттенхэма". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
После годичной аренды из "Ювентуса", "шпоры" решили приобрести шведа. Сумма сделки составила 30 миллионов, что на 5 меньше, чем изначально хотели туринцы. Контракт подписан до 2028 года.
В этом сезоне вингер сыграл 37 матчей за "Тоттенхэм", где сделал 2+8. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.
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Источник:tottenhamhotspur.com
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