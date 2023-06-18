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Сын Бекхэма официально стал игроком клуба АПЛ

Англия
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Он ранее был арендован английской командой

Сын Бекхэма официально стал игроком клуба АПЛ

фото - ФК Брентфорд

Новина українською

Английский "Брентфорд" официально сообщил о подписании полноценного контракта с 20-летним вингером Ромео Бекхэмом – сыном легендарного Дэвида Бекхэма.

Бекхэм-младший выступал за "Брентфорд" с января текущего года на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком команды. Свой путь в футболе он начинал в академии лондонского "Арсенала".

Напомним, прошлый сезон в составе "Брентфорда" провел Егор Ярмолюк. В начале июня в клубе было принято решение перевести украинца в первую команду.

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В статье: Дэвид Бекхэм Брентфорд Ромео Бекхэм
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