Сын Бекхэма официально стал игроком клуба АПЛ

Английский "Брентфорд" официально сообщил о подписании полноценного контракта с 20-летним вингером Ромео Бекхэмом – сыном легендарного Дэвида Бекхэма.

Бекхэм-младший выступал за "Брентфорд" с января текущего года на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком команды. Свой путь в футболе он начинал в академии лондонского "Арсенала".

Напомним, прошлый сезон в составе "Брентфорда" провел Егор Ярмолюк. В начале июня в клубе было принято решение перевести украинца в первую команду.