Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша

Рубен Невеш может оказаться в "Аль-Хилале". Переговоры между клубами близки к завершению. Сумма трансфера составит около 55 млн евро, об этом сообщает relevo.com.

За португальским полузащитником уже давно следит "Барселона". Для "каталонцев" сумма трансфера слишком велика. Они предлагали Ансу Фати в обмен на Невеша, но игрок "блаугранас" не захотел переходить в "Вулвз".

По информации СМИ, решение будет принято после матчей сборных.

В этом сезоне португалец принял участие в 41 матче за клуб, где отличился 6-ю голами и одним ассистом.