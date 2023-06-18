  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клубы Саудовской Аравии продолжают тратить деньги

Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша

Premier League Twitter

Новина українською

Рубен Невеш может оказаться в "Аль-Хилале". Переговоры между клубами близки к завершению. Сумма трансфера составит около 55 млн евро, об этом сообщает relevo.com.

За португальским полузащитником уже давно следит "Барселона". Для "каталонцев" сумма трансфера слишком велика. Они предлагали Ансу Фати в обмен на Невеша, но игрок "блаугранас" не захотел переходить в "Вулвз".

По информации СМИ, решение будет принято после матчей сборных.

В этом сезоне португалец принял участие в 41 матче за клуб, где отличился 6-ю голами и одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Сын Бекхэма официально стал игроком клуба АПЛ
yellow-arrow
Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
yellow-arrow
Кай Хавертц согласился перейти в Арсенал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде