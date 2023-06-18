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Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша
Клубы Саудовской Аравии продолжают тратить деньги
Premier League Twitter
Рубен Невеш может оказаться в "Аль-Хилале". Переговоры между клубами близки к завершению. Сумма трансфера составит около 55 млн евро, об этом сообщает relevo.com.
За португальским полузащитником уже давно следит "Барселона". Для "каталонцев" сумма трансфера слишком велика. Они предлагали Ансу Фати в обмен на Невеша, но игрок "блаугранас" не захотел переходить в "Вулвз".
По информации СМИ, решение будет принято после матчей сборных.
В этом сезоне португалец принял участие в 41 матче за клуб, где отличился 6-ю голами и одним ассистом.
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