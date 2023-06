Борнмут Забарного получил нового главного тренера: Он тренировал Райо Вальекано

"Борнмут" объявил об увольнении Гарри О'Нила и назначении Андони Ираолы из "Райо Вальекано". Клуб подписал с испанцем контракт до лета 2025-го.

О'Нил руководил клубом с ноября 2022-го. Он спас "вишни" от вылета, клуб занял 15-е место в АПЛ.

Андони руководил "Райо" с лета 2020-го. При менеджере клуб в первом сезоне вышел в Ла Лигу и достиг полуфинала Кубка Испании, а в два последующих занял 12-е и 11-е места соответственно.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni ????