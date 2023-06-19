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Борнмут Забарного получил нового главного тренера: Он тренировал Райо Вальекано

Англия
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Попутно в клубе уволили О'Нила, который тренировал клуб с ноября 2022-го

Борнмут Забарного получил нового главного тренера: Он тренировал Райо Вальекано

Фото: "Борнмут"

Новина українською

"Борнмут" объявил об увольнении Гарри О'Нила и назначении Андони Ираолы из "Райо Вальекано". Клуб подписал с испанцем контракт до лета 2025-го.

О'Нил руководил клубом с ноября 2022-го. Он спас "вишни" от вылета, клуб занял 15-е место в АПЛ.

Андони руководил "Райо" с лета 2020-го. При менеджере клуб в первом сезоне вышел в Ла Лигу и достиг полуфинала Кубка Испании, а в два последующих занял 12-е и 11-е места соответственно.

"Его рассматривали другие клубаы по всему континенту. Стиль игры был важным фактором в принятии этого решения. Его достижения в Испании, безусловно, были очень впечатляющими, и мы уверены, что он правильный человек, чтобы возглавить нашу следующую главу", – заявил владелец "Борнмута" Билл Фоли.

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Борнмут уволил тренера – у Забарного будет новый наставник
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В статье: Андони Ираола Борнмут Райо Вальекано (Мадрид) Илья Забарный
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