Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут Забарного получил нового главного тренера: Он тренировал Райо Вальекано
Попутно в клубе уволили О'Нила, который тренировал клуб с ноября 2022-го
Фото: "Борнмут"
"Борнмут" объявил об увольнении Гарри О'Нила и назначении Андони Ираолы из "Райо Вальекано". Клуб подписал с испанцем контракт до лета 2025-го.
О'Нил руководил клубом с ноября 2022-го. Он спас "вишни" от вылета, клуб занял 15-е место в АПЛ.
Андони руководил "Райо" с лета 2020-го. При менеджере клуб в первом сезоне вышел в Ла Лигу и достиг полуфинала Кубка Испании, а в два последующих занял 12-е и 11-е места соответственно.
"Его рассматривали другие клубаы по всему континенту. Стиль игры был важным фактором в принятии этого решения. Его достижения в Испании, безусловно, были очень впечатляющими, и мы уверены, что он правильный человек, чтобы возглавить нашу следующую главу", – заявил владелец "Борнмута" Билл Фоли.
We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) June 19, 2023
Welcome to #afcb, Andoni ????
Популярное сейчас
- ЛНЗ объявил о подписании лучшего бомбардира Металлиста
- Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная
- Легионера Динамо выгнали из расположения сборной
- Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО