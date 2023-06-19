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В Саудовской Аравии интересуются Бернарду из Сити
Игрок готов рассмотреть любые предложения
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
С полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой связался клуб из Саудовской Аравии. Саудиты обсудили с Жорже Мендешем услвоия личного соглашения футболиста.
Неизвестно, получил ли "Сити" или игрок официальное предложение.
Сам футболист хотел бы остаться в Европе, но готов рассмотреть любые предложения. "ПСЖ" и "Барселона" интересуются футболистом.
В минувшем сезоне Бернарду провел за "Сити" 55 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого истекает летом 2025-го, в 80 миллионов евро.
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