Холанд закрыл эмблему МЮ на футболке мальчика, который попросил сделать с ним фото – Видео

Мальчик в форме "Манчестер Юнайтед" попросил Эрлинга Холанда сфотографироваться с ним. Норвежский форвард закрыл эмблему "красного" клуба.

Эрлинг стал лучшим футболистом сезона АПЛ. Также форвард побил рекорд результативности, забив 36 голов за минувший сезон.

Холанд провел в минувшем сезоне 53 матча, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.

Fan: “Erling, can I have a picture?”



Erling Haaland: “Wait… *Covers Manchester United badge* Take the picture now. Take another picture like that!”



Erling Haaland: “Get yourself a new shirt!”



