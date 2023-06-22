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Холанд закрыл эмблему МЮ на футболке мальчика, который попросил сделать с ним фото – Видео

Англия
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"Купи себе новую футболку", – пошутил нападающий

Холанд закрыл эмблему МЮ на футболке мальчика, который попросил сделать с ним фото – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мальчик в форме "Манчестер Юнайтед" попросил Эрлинга Холанда сфотографироваться с ним. Норвежский форвард закрыл эмблему "красного" клуба.

"Купи себе новую футболку", – пошутил Холанд.

Эрлинг стал лучшим футболистом сезона АПЛ. Также форвард побил рекорд результативности, забив 36 голов за минувший сезон.

Холанд провел в минувшем сезоне 53 матча, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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