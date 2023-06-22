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Холанд закрыл эмблему МЮ на футболке мальчика, который попросил сделать с ним фото – Видео
"Купи себе новую футболку", – пошутил нападающий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мальчик в форме "Манчестер Юнайтед" попросил Эрлинга Холанда сфотографироваться с ним. Норвежский форвард закрыл эмблему "красного" клуба.
"Купи себе новую футболку", – пошутил Холанд.
Эрлинг стал лучшим футболистом сезона АПЛ. Также форвард побил рекорд результативности, забив 36 голов за минувший сезон.
Холанд провел в минувшем сезоне 53 матча, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.
Fan: “Erling, can I have a picture?”— City Xtra (@City_Xtra) June 21, 2023
Erling Haaland: “Wait… *Covers Manchester United badge* Take the picture now. Take another picture like that!”
Erling Haaland: “Get yourself a new shirt!”
???????????? @tv2sport pic.twitter.com/U6DT95J5Bj
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