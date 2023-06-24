  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити заинтересован в трансфере Ашрафа Хакими
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити заинтересован в трансфере Ашрафа Хакими

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Потенциальная замена Уокеру

Манчестер Сити заинтересован в трансфере Ашрафа Хакими

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола находится в поисках нового правого защитника, из-за возможного ухода Кайла Уокера в "Баварию". Вариантом замены англичанину может стать защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими, об этом сообщает marca.

Сейчас на этой позиции у "горожан" есть Жуан Канселу, на которого Пеп не рассчитывает.

Действующий контракт Хакими с "парижанами" действует до 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро с клаусулой в 68 млн по данным transfermarkt.

В этом сезоне марокканец провел 39 матчей за "ПСЖ", где забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм нацелен на трансфер Мэддисона
yellow-arrow
Манчестер Сити собирается пригласить латераля ПСЖ
yellow-arrow
Тете может переехать в чемпионат Шотландии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде