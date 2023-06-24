Манчестер Сити заинтересован в трансфере Ашрафа Хакими

Пеп Гвардиола находится в поисках нового правого защитника, из-за возможного ухода Кайла Уокера в "Баварию". Вариантом замены англичанину может стать защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими, об этом сообщает marca.

Сейчас на этой позиции у "горожан" есть Жуан Канселу, на которого Пеп не рассчитывает.

Действующий контракт Хакими с "парижанами" действует до 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро с клаусулой в 68 млн по данным transfermarkt.

В этом сезоне марокканец провел 39 матчей за "ПСЖ", где забил 5 голов и отдал 6 ассистов.