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Челси собирается купить голкипера Порту
Клуб из Португалии хочет получить солидную компенсацию
Фото: twitter.com/FCPorto
"Челси" может приобрести голкипера "Порту" Диогу Кошту. Лондонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего вратаря. "Порту" требует за него 75 млн евро – такая сумма прописана в контракте, как отступные.
"Челси" готов выполнить требования "Порту" и выплатить 75 млн евро тремя траншами: 25 млн евро – сразу, еще два платежа могут внести позже. В таком случае лондонцы не нарушат финансовые правила.
В "Челси" считают Кошту одним из топ-вратарей Европы и считают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в прошлом сезоне Диогу Кошта сыграл 41 матч за "Порту" во всех турнирах и пропустил 30 мячей.
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