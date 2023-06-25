Челси собирается купить голкипера Порту

"Челси" может приобрести голкипера "Порту" Диогу Кошту. Лондонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего вратаря. "Порту" требует за него 75 млн евро – такая сумма прописана в контракте, как отступные.

"Челси" готов выполнить требования "Порту" и выплатить 75 млн евро тремя траншами: 25 млн евро – сразу, еще два платежа могут внести позже. В таком случае лондонцы не нарушат финансовые правила.

В "Челси" считают Кошту одним из топ-вратарей Европы и считают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в прошлом сезоне Диогу Кошта сыграл 41 матч за "Порту" во всех турнирах и пропустил 30 мячей.