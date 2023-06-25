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Маунт поставил ультиматум руководству Челси на счет своего будущего

Англия
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Мейсон хочет покинуть лондонский клуб

Маунт поставил ультиматум руководству Челси на счет своего будущего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что атакующий полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт передал клубу четкое сообщение на счет своего будущего.

По информации итальянского журналиста, английский хавбек не намерен продлевать контракт с "пенсионерами".

Мейсон представил руководству лондонцев четкую позицию, которая звучит следующим образом: "Или продайте меня этим летом, или потеряйте бесплатно в следующем году".

Напомним, контракт Маунта с "Челси" действует до конца сезона 2023/24.

Раньше была информация, что Мейсоном серьезно интересуется "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже сделали несколько предложений по трансферу хавбека.

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт Фабрицио Романо
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Источник:
Youtube Fabrizio Romano

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