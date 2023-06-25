Маунт поставил ультиматум руководству Челси на счет своего будущего

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что атакующий полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт передал клубу четкое сообщение на счет своего будущего.

По информации итальянского журналиста, английский хавбек не намерен продлевать контракт с "пенсионерами".

Мейсон представил руководству лондонцев четкую позицию, которая звучит следующим образом: "Или продайте меня этим летом, или потеряйте бесплатно в следующем году".

Напомним, контракт Маунта с "Челси" действует до конца сезона 2023/24.

Раньше была информация, что Мейсоном серьезно интересуется "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже сделали несколько предложений по трансферу хавбека.