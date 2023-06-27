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Звездный хавбек Лестера Маддисон готов перейти в Тоттенхэм
Стороны надеются договориться о трансфере до конца недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” намерен в ближайшие дни оформить переход атакующего полузащитника “Лестера” Джеймса Маддисона.
Маддисон – приоритетная цель нового главного тренера “Тоттенхэма” Анге Постекоглу. Вылетевший “Лестер” хочет получить за своего лидера 60 млн фунтов, “Тоттенхэм” платить 40, но ожидается, что стороны достигнут компромисса, пишет The Telegraph. Детали личного контракта не станут препятствием.
Ранее претендентом на Маддисона был и “Ньюкасл”, но “сороки” переключились на трансфер Сандро Тонали.
В прошлом сезоне Маддисон забил десять голов и отдал девять голевых передач за “Лестер” во всех турнирах.
“Тоттенхэм” также выражает заинтересованность в вингере “Лестера” Харви Барнсе, но о переговорах говорить рано.
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