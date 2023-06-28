Манчестер Юнайтед готов продать 13 футболистов

“Манчестер Юнайтед” испытывает определенные трудности с финансовым фэйр-плей, и сможет работать по своим трансферным целям (Харри Кейн/Виктор Осимхен/Расмус Хейлунд, Мейсон Маунт, Деклан Райс) только после трансферов своих футболистов на выход.

Как информирует The Daily Mail, “Манчестер Юнайтед” готов выслушать предложения по 13 футболистам. Это не значит, что уйдут все 13 игроков, но кого-то продавать МЮ точно нужно.

Эти 13 футболистов разбиваются на три категории: те, с кем “Юнайтед” точно не видет будущее, футболисты, по которым клуб готов выслушать предложения, и еще два игрока, которые могут быть проданы по “правильной” цене.

Точно намерен “Юнайтед” разлучиться со следующими игроками (в скобках предполагаемая цена трансфера):

Донни ван де Бек (20 млн фунтов)

Фред (20 млн)

Энтони Эланга (20 млн)

Ханнибал Меджбри (13 млн)

Алекс Теллес (10 млн)

Брэндон Уильямс (5 млн)

Эрик Байи (2 млн)

Зидан Экбал (переходит в “Утрехт” за 850 000 фунтов)

Во второй группе следующие футболисты:

Харри Магуайр (40 млн)

Скотт Мактомини (40 млн)

Дин Хендерсон (20 млн)

И наконец при хорошем предложении уйдут: