Официально: Хавертц перешел в Арсенал. Подписан долгосрочный контракт

"Арсенал" объявил о подписании "долгосрочного" контракта с Каем Хавертцем. Срок соглашения не называется.

Сообщалось, что игрок подпишет контракт до лета 2028-го. "Гуннеры" должны были заплатить за немца 60+5 миллионов фунтов. Это практически равняется сумме перехода Хавретца в "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. Считается, что сумма с учетом могла увеличиться вплоть до 90 миллионов фунтов.

Немец за 3 года в клубе провел 139 матчей, забив 32 гола и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего немца в 55 миллионов евро.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e