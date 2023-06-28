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Официально: Хавертц перешел в Арсенал. Подписан долгосрочный контракт
Распродажа в "Челси" продолжается
Фото: Арсенал
"Арсенал" объявил о подписании "долгосрочного" контракта с Каем Хавертцем. Срок соглашения не называется.
Сообщалось, что игрок подпишет контракт до лета 2028-го. "Гуннеры" должны были заплатить за немца 60+5 миллионов фунтов. Это практически равняется сумме перехода Хавретца в "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. Считается, что сумма с учетом могла увеличиться вплоть до 90 миллионов фунтов.
Немец за 3 года в клубе провел 139 матчей, забив 32 гола и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего немца в 55 миллионов евро.
We keep moving forward.— Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023
Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e
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