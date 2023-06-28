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Финансово может быть тяжело: Ювентус хочет вернуть Кристиана Ромеро
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James Gill - Danehouse/Getty Images
"Ювентус" в ближайшее время попытается подписать защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро. За аргентинца придется заплатить много и клуб пока только консультируется по поводу сделки.
С 2019-го по 2021-й Ромеро был игроком "Юве", но выступал в аренде за "Дженоа" и "Аталанту". В 2021-м игркоа выкупила комада Гасперини, а через год футболист поехал в "Тоттенхэм".
Сейчас Ромеро оценивается в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за "шпор" 34 матча и отдал 1 результативную передачу.
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