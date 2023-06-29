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Ливерпуль подумывает о трансфере Доминика Собослаи
Красные продолжают обновлять полузащиту
Фото: RB Leipzig English, Twitter
“Ливерпуль” изучает возможность трансфера атакующего полузащитника “РБ Лейпциг” Доминика Собослаи.
Представители “красных” встретились с агентами Собослаи на этой неделе, чтобы обсудить возможность сделки, пишет The Athletic. При этом в “Ливерпуле” понимают, что совершить трансфер будет сложно. Сумма отступных в контракте Собослаи с “РБ Лейпциг” составляет 70 млн евро.
“Ливерпуль” активизировался с интересом к Собослаи после того как другая цель “красных” Мейсон Маунт выбрал “Манчестер Юнайтед”. Также в списке “Ливерпуля” присутствуют Кефрен Тюрам и Ромео Лавия.
Единственным новичком “Ливерпуля” в летнее межсезонье остается чемпион мира-2022 Алексис Мак Аллистер.
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