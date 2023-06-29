Ливерпуль подумывает о трансфере Доминика Собослаи

“Ливерпуль” изучает возможность трансфера атакующего полузащитника “РБ Лейпциг” Доминика Собослаи.

Представители “красных” встретились с агентами Собослаи на этой неделе, чтобы обсудить возможность сделки, пишет The Athletic. При этом в “Ливерпуле” понимают, что совершить трансфер будет сложно. Сумма отступных в контракте Собослаи с “РБ Лейпциг” составляет 70 млн евро.

“Ливерпуль” активизировался с интересом к Собослаи после того как другая цель “красных” Мейсон Маунт выбрал “Манчестер Юнайтед”. Также в списке “Ливерпуля” присутствуют Кефрен Тюрам и Ромео Лавия.

Единственным новичком “Ливерпуля” в летнее межсезонье остается чемпион мира-2022 Алексис Мак Аллистер.