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Ливерпуль подумывает о трансфере Доминика Собослаи

Англия
(1 голосов)

Красные продолжают обновлять полузащиту

Ливерпуль подумывает о трансфере Доминика Собослаи

Фото: RB Leipzig English, Twitter

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” изучает возможность трансфера атакующего полузащитника “РБ Лейпциг” Доминика Собослаи.

Представители “красных” встретились с агентами Собослаи на этой неделе, чтобы обсудить возможность сделки, пишет The Athletic. При этом в “Ливерпуле” понимают, что совершить трансфер будет сложно. Сумма отступных в контракте Собослаи с “РБ Лейпциг” составляет 70 млн евро.

“Ливерпуль” активизировался с интересом к Собослаи после того как другая цель “красных” Мейсон Маунт выбрал “Манчестер Юнайтед”. Также в списке “Ливерпуля” присутствуют Кефрен Тюрам и Ромео Лавия.

Единственным новичком “Ливерпуля” в летнее межсезонье остается чемпион мира-2022 Алексис Мак Аллистер.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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Источник:
The Athletic

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