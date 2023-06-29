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Романо: Маунт подпишет контракт с Манчестер Юнайтед. Сделка закрыта
"Челси" продаёт всех
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" согласовал переход полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Дьяволы" заплатят 55 миллионов фунтов.
Ещё 5 миллионов фунтов "Манчестер Юнайтед" заплатит в виде бонусов.
Сообщается, что стороны подпишут контракт до лета 2028-го. Таким образом игрок подпишет соглашение на 5 лет.
"Челси" необходимо продавать футболистов, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Синих" уже покинули Матео Ковачич, Нголо Канте, Кай Хавертц и это только в полузащите.
Портал Tranfsermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист провел за "синих" 35 поединков, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
More details: understand Mason Mount will undergo medicals with Man United after the weekend. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023
Contract will be valid until June 2028, five year deal agreed weeks ago.
Fee: £55m fixed plus £5m add ons. pic.twitter.com/CiGMOyd5Lt
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