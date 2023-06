Романо: Маунт подпишет контракт с Манчестер Юнайтед. Сделка закрыта

"Манчестер Юнайтед" согласовал переход полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Дьяволы" заплатят 55 миллионов фунтов.

Ещё 5 миллионов фунтов "Манчестер Юнайтед" заплатит в виде бонусов.

Сообщается, что стороны подпишут контракт до лета 2028-го. Таким образом игрок подпишет соглашение на 5 лет.

"Челси" необходимо продавать футболистов, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. "Синих" уже покинули Матео Ковачич, Нголо Канте, Кай Хавертц и это только в полузащите.

Портал Tranfsermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист провел за "синих" 35 поединков, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

