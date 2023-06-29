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Атлетико интересуется озорником Тоттенхэма и сборной Дании. Футболиста готовы продать
У "Тоттенхэма" есть замена?
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Атлетико" рассматривает возможность приобретения опорника "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерга. 27-летний полузащитник оценивается в 45 миллионов евро.
Клубы ещё не связывалсиь по поводу перехода. При этом "Тоттенхэм" готов продать датчанина, если поступит хорошее предложение.
В минувшем сезоне Хёйбьерг провел за "Тоттенхэм" 44 поединка, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Напомним, что "шпоры" подписали этим летом Джеймса Мэддисона за 40 миллионов фунтов.
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