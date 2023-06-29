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Атлетико интересуется озорником Тоттенхэма и сборной Дании. Футболиста готовы продать

Англия
(1 голосов)

У "Тоттенхэма" есть замена?

Атлетико интересуется озорником Тоттенхэма и сборной Дании. Футболиста готовы продать

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Атлетико" рассматривает возможность приобретения опорника "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерга. 27-летний полузащитник оценивается в 45 миллионов евро.

Клубы ещё не связывалсиь по поводу перехода. При этом "Тоттенхэм" готов продать датчанина, если поступит хорошее предложение.

В минувшем сезоне Хёйбьерг провел за "Тоттенхэм" 44 поединка, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что "шпоры" подписали этим летом Джеймса Мэддисона за 40 миллионов фунтов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) сборная Дании Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
theathletic.com

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