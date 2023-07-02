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Арсенал стал ближе к покупке защитника Аякса. Соглашение может быть заключено на следующей неделе

Англия
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"Канониры" укрепляют оборонную зону

Арсенал стал ближе к покупке защитника Аякса. Соглашение может быть заключено на следующей неделе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" приближается к оформлению трансфера центрального защитника Юрриена Тимбера из "Аякса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Источники инсайдера отмечают, что сделка может быть закрыта на следующей неделе.

Переговоры находятся на финальном этапе с минувшего четверга. За последние несколько дней состоялось несколько контактов, положительно повлиявших на трансфер.

В настоящее время идет обсуждение суммы перехода. Впоследствии игрок должен пройти и медосмотр.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 42 млн евро. Недавно была информация, что "канониры" заплатят за Тимбера 50 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Юрриен Тимбер
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Источник:
Fabrizio Romano

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