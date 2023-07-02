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Арсенал стал ближе к покупке защитника Аякса. Соглашение может быть заключено на следующей неделе
"Канониры" укрепляют оборонную зону
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" приближается к оформлению трансфера центрального защитника Юрриена Тимбера из "Аякса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Источники инсайдера отмечают, что сделка может быть закрыта на следующей неделе.
Переговоры находятся на финальном этапе с минувшего четверга. За последние несколько дней состоялось несколько контактов, положительно повлиявших на трансфер.
В настоящее время идет обсуждение суммы перехода. Впоследствии игрок должен пройти и медосмотр.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 42 млн евро. Недавно была информация, что "канониры" заплатят за Тимбера 50 миллионов евро.
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