Арсенал стал ближе к покупке защитника Аякса. Соглашение может быть заключено на следующей неделе

Лондонский "Арсенал" приближается к оформлению трансфера центрального защитника Юрриена Тимбера из "Аякса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Источники инсайдера отмечают, что сделка может быть закрыта на следующей неделе.

Переговоры находятся на финальном этапе с минувшего четверга. За последние несколько дней состоялось несколько контактов, положительно повлиявших на трансфер.

В настоящее время идет обсуждение суммы перехода. Впоследствии игрок должен пройти и медосмотр.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 42 млн евро. Недавно была информация, что "канониры" заплатят за Тимбера 50 миллионов евро.