Экс-игрок Уотфорда и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года - названа причина

Экс-хавбек "Уотфорда" Том Клеверли завершил карьеру. Это пришлось сделать из-за тяжелой травмы, восстановление после которой занимает много времени.

33-летний эксфутболист выступал за "Уотфорд" с 2016 года и был капитаном команды. До этого играл за команду в сезоне-2009/10. Он отыграл 181 матч за "шершней", забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

Также он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Эвертон". С "Юнайтед" он выигрывал чемпионат Англии.