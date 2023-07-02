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Экс-игрок Уотфорда и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года - названа причина
Полузащитнику пришлось принять данное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-хавбек "Уотфорда" Том Клеверли завершил карьеру. Это пришлось сделать из-за тяжелой травмы, восстановление после которой занимает много времени.
33-летний эксфутболист выступал за "Уотфорд" с 2016 года и был капитаном команды. До этого играл за команду в сезоне-2009/10. Он отыграл 181 матч за "шершней", забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.
Также он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Эвертон". С "Юнайтед" он выигрывал чемпионат Англии.
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