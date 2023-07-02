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Экс-игрок Уотфорда и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года - названа причина

Англия
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Полузащитнику пришлось принять данное решение

Экс-игрок Уотфорда и Манчестер Юнайтед завершил карьеру в 33 года - названа причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Уотфорда" Том Клеверли завершил карьеру. Это пришлось сделать из-за тяжелой травмы, восстановление после которой занимает много времени.

33-летний эксфутболист выступал за "Уотфорд" с 2016 года и был капитаном команды. До этого играл за команду в сезоне-2009/10. Он отыграл 181 матч за "шершней", забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

Также он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Эвертон". С "Юнайтед" он выигрывал чемпионат Англии.

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В статье: Уотфорд Манчестер Юнайтед травма Джеймс Клеверли
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Источник:
Сайт ФК "Уотфорд"

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