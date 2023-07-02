Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернарду Силва получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой почти 50 млн евро в год
Это в пять раз больше, чем он зарабатывает в "Ман Сити"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силви поступило предложение из Саудовской Аравии, согласно которому он может зарабатывать 800 тысяч фунтов в неделю. Эта сумма больше, чем в пять раз выше, чем он получает в Англии (150 тысяч фунтов в неделю).
Как сообщает Daily Star, португалец является одной из последних главных целей саудовцев в это трансферное окно. Годовая зарплата футболиста может достигать 41,6 млн фунтов, что равняется 48,4 млн евро.
"Манчестер Сити" хочет сохранить Силву, а особенно его важность в команде повысилась после ухода Илкая Гюндогана в "Барселону". Английский клуб планирует удержать португальца.
"Горожане" ранее отклонили большое предложение ПСЖ по трансферу Бернарду. Также не смогла купить полузащитника и "Барселона", которой МС поставил высокий ценник на 28-летнего игрока.
Источник сообщает, что Силву хочет купить "Аль-Хиляль". Пока неизвестно, готов ли португалец пойти на такой шаг.
Популярное сейчас
- В том числе и Калибры. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели во время ночной атаки России
- Франция U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2023
- Увольнение Йовичевича, трансферы в УПЛ, цена на Трубина. Главные новости за 1 июля
- Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО