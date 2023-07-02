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Бернарду Силва получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой почти 50 млн евро в год

Англия
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Это в пять раз больше, чем он зарабатывает в "Ман Сити"

Бернарду Силва получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой почти 50 млн евро в год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силви поступило предложение из Саудовской Аравии, согласно которому он может зарабатывать 800 тысяч фунтов в неделю. Эта сумма больше, чем в пять раз выше, чем он получает в Англии (150 тысяч фунтов в неделю).

Как сообщает Daily Star, португалец является одной из последних главных целей саудовцев в это трансферное окно. Годовая зарплата футболиста может достигать 41,6 млн фунтов, что равняется 48,4 млн евро.

"Манчестер Сити" хочет сохранить Силву, а особенно его важность в команде повысилась после ухода Илкая Гюндогана в "Барселону". Английский клуб планирует удержать португальца.

"Горожане" ранее отклонили большое предложение ПСЖ по трансферу Бернарду. Также не смогла купить полузащитника и "Барселона", которой МС поставил высокий ценник на 28-летнего игрока.

Источник сообщает, что Силву хочет купить "Аль-Хиляль". Пока неизвестно, готов ли португалец пойти на такой шаг.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
DailyStar

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