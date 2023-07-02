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Сити или Бавария? Кайл Уокер раздумывает над продолжением карьеры
Контракт предлагают оба клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Текущий контракт Кайла Уокера рассчитан до конца сезона 23/24. "Манчестер Сити" предложил англичанину новый контракт и планирует продолжить сотрудничество со вторым номером. Переговоры пока продолжаются, об этом сообщил Фабрицио Романо.
Также в услугах игрока заинтересована "Бавария". Мюнхенцы находятся в поисках правого защитника. По информации СМИ, клуб собираются покинуть Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар. Недавно также из "Баварии" в "Сити" вернулся Канселу.
Окончательное решение будет принято на следующей неделе.
В прошлом сезоне Кайл провел 39 матчей за "горожан", где отметился ассистом. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.
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