Сити или Бавария? Кайл Уокер раздумывает над продолжением карьеры

Текущий контракт Кайла Уокера рассчитан до конца сезона 23/24. "Манчестер Сити" предложил англичанину новый контракт и планирует продолжить сотрудничество со вторым номером. Переговоры пока продолжаются, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Также в услугах игрока заинтересована "Бавария". Мюнхенцы находятся в поисках правого защитника. По информации СМИ, клуб собираются покинуть Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар. Недавно также из "Баварии" в "Сити" вернулся Канселу.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

В прошлом сезоне Кайл провел 39 матчей за "горожан", где отметился ассистом. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.