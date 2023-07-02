  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сити или Бавария? Кайл Уокер раздумывает над продолжением карьеры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити или Бавария? Кайл Уокер раздумывает над продолжением карьеры

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Контракт предлагают оба клуба

Сити или Бавария? Кайл Уокер раздумывает над продолжением карьеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Текущий контракт Кайла Уокера рассчитан до конца сезона 23/24. "Манчестер Сити" предложил англичанину новый контракт и планирует продолжить сотрудничество со вторым номером. Переговоры пока продолжаются, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Также в услугах игрока заинтересована "Бавария". Мюнхенцы находятся в поисках правого защитника. По информации СМИ, клуб собираются покинуть Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар. Недавно также из "Баварии" в "Сити" вернулся Канселу.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

В прошлом сезоне Кайл провел 39 матчей за "горожан", где отметился ассистом. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Бернарду Силва получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой почти 50 млн евро в год
yellow-arrow
Боруссия Д обратилась в МЮ с запросом аренды Санчо: манкунианцы отказали
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания голкипера Фейенорда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде