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Новая восьмерка клуба. Доминик Собослаи - игрок Ливерпуля

Англия
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Он будет играть под 8 номером, как когда-то Джеррард

Новая восьмерка клуба. Доминик Собослаи - игрок Ливерпуля

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Доминик Собослай присоединился к "Ливерпулю". "Мерсисайдцы" подписали полузащитника "Лейпцига" за 70 млн евро и заключили с ним контракт на 5 лет.

В составе немецкой команды венгерский полузащитник провел два сезона. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче.

После присоединения к новому клубу Доминик дал интервью:

"Я присоединяюсь к историческому, топ-клубу. Я очень счастлив. Последние три-четыре дня длились очень долго, для меня это не было просто.

Я наконец-то здесь и очень хочу сказать болельщикам "Ливерпуля", что не могу дождаться, когда увижу их на "Энфилде", не могу дождаться, чтобы начать играть.".

Также игрок дал комментарии, относительно 8 номера:

"Я буду под номером 8, потому что имею татуировку Стивена Джеррарда. Он был одним из самых больших моих кумиров, когда я был ребенком.".

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В статье: Стивен Джеррард Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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Источник:
liverpoolfc.com

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