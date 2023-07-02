Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая восьмерка клуба. Доминик Собослаи - игрок Ливерпуля
Он будет играть под 8 номером, как когда-то Джеррард
Фото: liverpoolfc.com
Доминик Собослай присоединился к "Ливерпулю". "Мерсисайдцы" подписали полузащитника "Лейпцига" за 70 млн евро и заключили с ним контракт на 5 лет.
В составе немецкой команды венгерский полузащитник провел два сезона. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче.
После присоединения к новому клубу Доминик дал интервью:
"Я присоединяюсь к историческому, топ-клубу. Я очень счастлив. Последние три-четыре дня длились очень долго, для меня это не было просто.
Я наконец-то здесь и очень хочу сказать болельщикам "Ливерпуля", что не могу дождаться, когда увижу их на "Энфилде", не могу дождаться, чтобы начать играть.".
Также игрок дал комментарии, относительно 8 номера:
"Я буду под номером 8, потому что имею татуировку Стивена Джеррарда. Он был одним из самых больших моих кумиров, когда я был ребенком.".
Популярное сейчас
- Украина- в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Увольнение Йовичевича, трансферы в УПЛ, цена на Трубина. Главные новости за 1 июля
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО