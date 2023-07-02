Новая восьмерка клуба. Доминик Собослаи - игрок Ливерпуля

Доминик Собослай присоединился к "Ливерпулю". "Мерсисайдцы" подписали полузащитника "Лейпцига" за 70 млн евро и заключили с ним контракт на 5 лет.

В составе немецкой команды венгерский полузащитник провел два сезона. На его счету 20 голов и 22 ассиста в 91 матче.

После присоединения к новому клубу Доминик дал интервью:

"Я присоединяюсь к историческому, топ-клубу. Я очень счастлив. Последние три-четыре дня длились очень долго, для меня это не было просто. Я наконец-то здесь и очень хочу сказать болельщикам "Ливерпуля", что не могу дождаться, когда увижу их на "Энфилде", не могу дождаться, чтобы начать играть.".

Также игрок дал комментарии, относительно 8 номера: