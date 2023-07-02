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Собослаи: Не могу дождаться, чтобы увидеться с болельщиками на Энфилде
Доминик счастлив от перехода в "Ливерпуль"
ФК "Ліверпуль" / Автор невідомий
Новоиспеченный полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослай прокомментировал свой
"Все действительно очень хорошо. Мне понравились последние несколько дней, и с нетерпением жду, чтобы познакомиться со всеми лучше. Последние три-четыре дня были очень длинными, это было не так легко. Но в конце концов я здесь, счастлив и не могу дождаться , чтобы приступить к работе.
Это действительно клуб с историей, хорошими игроками и тренером. Для меня идеально сделать следующий шаг в карьере, перейдя именно сюда.
Не могу дождаться, чтобы увидеться с болельщиками на стадионе. Я намерен показать все, на что способен", - рассказал Собослаи.
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