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Собослаи: Не могу дождаться, чтобы увидеться с болельщиками на Энфилде

Англия
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Доминик счастлив от перехода в "Ливерпуль"

Собослаи: Не могу дождаться, чтобы увидеться с болельщиками на Энфилде

ФК "Ліверпуль" / Автор невідомий

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Новоиспеченный полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослай прокомментировал свой переход в состав "мерсисайдцев".

"Все действительно очень хорошо. Мне понравились последние несколько дней, и с нетерпением жду, чтобы познакомиться со всеми лучше. Последние три-четыре дня были очень длинными, это было не так легко. Но в конце концов я здесь, счастлив и не могу дождаться , чтобы приступить к работе.

Это действительно клуб с историей, хорошими игроками и тренером. Для меня идеально сделать следующий шаг в карьере, перейдя именно сюда.

Не могу дождаться, чтобы увидеться с болельщиками на стадионе. Я намерен показать все, на что способен", - рассказал Собослаи.

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В статье: Ливерпуль Доминик Собослаи
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Источник:
ФК "Ливерпуль"

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