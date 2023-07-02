Вулвз отказался продавать Килмена в Наполи за 35 млн евро

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает, что "Вулвергемптон" не принял предложение "Наполи" по трансферу защитника Макса Килмена.

Неаполитанцы предлагали за английского футболиста украинского происхождения 35 млн евро. Однако "волки" не собираются продавать 26-летнего Килмена менее чем за 40 млн евро.

Контракт англичанина с "Вулвз" рассчитан до 2026 года. Также есть опция пролонгации сделки еще на один сезон. Отмечается, что сам футболист открыт для подписания нового контракта.

В минувшем сезоне на клубном уровне Килман провел 41 матч.