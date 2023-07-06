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Челси объявил об уходе капитана: Ты навсегда останешься легендой

Англия
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Челси объявил об уходе капитана: Ты навсегда останешься легендой

Фото: Sporting News

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"Челси" выпустил заявление по поводу ухода капитана команды Сесара Аспиликуэты. Испанец провел с "синими" 508 поединков и завоевал 9 трофеев.

"Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэтарешил, что пришло время покинуть "Челси". Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой "Челси".

Аспи стал первым игроком, выигравшим в "Челси" все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба", – написано на клубном сайте.

Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован "Атлетико" Мадрид. Сам футболист также согласился на переход, так как его семья хочет вернуться в Испанию.

В минувшем сезоне Аспи провел за "синих" 32 матча. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 5 миллионов евро.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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