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Тен Хаг хочет, чтобы Магуайр, Санчо, Мактоминей и Фред покинули клуб в ближайшие 2 недели

Англия
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Тен Хаг хочет, чтобы Магуайр, Санчо, Мактоминей и Фред покинули клуб в ближайшие 2 недели

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг определился со списком тех, кого он не видет в своей команде. Клуб должны покинуть Харри Магуайр, Джейдон Санчо, Скотт Мактоминей и Фред.

Менеджер хочет, чтобы эти футболисты покинули команду в ближайшие 2 недели.

"Вест Хэм" интересуется сразу двумя игроками: Мактоминей и Магуайром. Руководство "МЮ" смущает, что "молотобойцы" будут пытаться сбить цену на защитника, учитывая его высокую зарплату. "Манкунианцы" хотят продать Харри за 50 миллионов фунтов, но "Вест Хэм" рассчитывает купить его за 35 миллионов.

Фредом интересуются в "Ньюкасле", тогда как Джейдон Санчо может уйти в "Тоттенхэм". В идеале "Манчестер Юнайтед" хотел бы включить нападающего в сделку по Харри Кейну, но Леви вряд ли согласится на подобную сделку.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Скотт МакТоминей
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Источник:
independent.co.uk

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