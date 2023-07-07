А как же Трубин? Интер на днях сделает предложение Льорису

"Интер", похоже, нашел кандидата на место в воротах в новом сезоне, и это не Анатолий Трубин.

Как сообщает L’Equipe, Нерадзурри последнее врем контактируют с 36-летним Уго Льорисом из "Тоттенхэма", и на днях сделают по нему официальное предложение.

"Интер" видит ветерана своим "номером один" после ухода Андре Онана, согласовавшего контракт с "Манчестер Юнайтед".

Сам Льорис якобы еще колеблется. Ранее он получил два предложение из Саудовской Аравии. Также его услугами интересовались клубы из Турции и Греции, но их чемпион мира отверг сразу.

Также отметим, что у Льориса при всем разнообразии вариантов остается год по контракту со "Шпорами", где он выступает с 2012 года.