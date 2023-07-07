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А как же Трубин? Интер на днях сделает предложение Льорису
Ветеран пока колеблется
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey
"Интер", похоже, нашел кандидата на место в воротах в новом сезоне, и это не Анатолий Трубин.
Как сообщает L’Equipe, Нерадзурри последнее врем контактируют с 36-летним Уго Льорисом из "Тоттенхэма", и на днях сделают по нему официальное предложение.
"Интер" видит ветерана своим "номером один" после ухода Андре Онана, согласовавшего контракт с "Манчестер Юнайтед".
Сам Льорис якобы еще колеблется. Ранее он получил два предложение из Саудовской Аравии. Также его услугами интересовались клубы из Турции и Греции, но их чемпион мира отверг сразу.
Также отметим, что у Льориса при всем разнообразии вариантов остается год по контракту со "Шпорами", где он выступает с 2012 года.
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