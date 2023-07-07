  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. А как же Трубин? Интер на днях сделает предложение Льорису
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А как же Трубин? Интер на днях сделает предложение Льорису

Англия
(1 голосов)

Ветеран пока колеблется

А как же Трубин? Интер на днях сделает предложение Льорису

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey

Новина українською

"Интер", похоже, нашел кандидата на место в воротах в новом сезоне, и это не Анатолий Трубин.

Как сообщает L’Equipe, Нерадзурри последнее врем контактируют с 36-летним Уго Льорисом из "Тоттенхэма", и на днях сделают по нему официальное предложение.

"Интер" видит ветерана своим "номером один" после ухода Андре Онана, согласовавшего контракт с "Манчестер Юнайтед".

Сам Льорис якобы еще колеблется. Ранее он получил два предложение из Саудовской Аравии. Также его услугами интересовались клубы из Турции и Греции, но их чемпион мира отверг сразу.

Также отметим, что у Льориса при всем разнообразии вариантов остается год по контракту со "Шпорами", где он выступает с 2012 года.

По теме
yellow-arrow
Пойет - про Мудрика в Челси: В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать
yellow-arrow
Тен Хаг хочет, чтобы Магуайр, Санчо, Мактоминей и Фред покинули клуб в ближайшие 2 недели
yellow-arrow
Официально: Арсенал продлил контракт с основным центральным защитником
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уго Льорис Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде