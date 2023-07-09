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Челси назвал цену на Лукаку
Игрок не уйдет из клуба дешевле
Фото: twitter.com
"Челси" требует 40 миллионов фунтов стерлингов за Ромелу Лукаку. Клуб не отпустит игрока дешевле, сообщает Sky Sports.
На данный момент форвард стал трансферной целью для "Ювентуса" и "Аль-Хиляля". В то же время клуб отклонил предложение миланского "Интера".
Напомним, что в августе 2021-го "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 113 миллионов евро. Ромелу провел в составе "аристократов" один сезон, после чего вернулся в "нерадзуру" на правах аренды.
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Источник:Sky Sports
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