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Челси назвал цену на Лукаку

Англия
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Игрок не уйдет из клуба дешевле

Челси назвал цену на Лукаку

Фото: twitter.com

Новина українською

"Челси" требует 40 миллионов фунтов стерлингов за Ромелу Лукаку. Клуб не отпустит игрока дешевле, сообщает Sky Sports.

На данный момент форвард стал трансферной целью для "Ювентуса" и "Аль-Хиляля". В то же время клуб отклонил предложение миланского "Интера".

Напомним, что в августе 2021-го "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 113 миллионов евро. Ромелу провел в составе "аристократов" один сезон, после чего вернулся в "нерадзуру" на правах аренды.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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