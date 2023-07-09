Челси назвал цену на Лукаку

"Челси" требует 40 миллионов фунтов стерлингов за Ромелу Лукаку. Клуб не отпустит игрока дешевле, сообщает Sky Sports.

На данный момент форвард стал трансферной целью для "Ювентуса" и "Аль-Хиляля". В то же время клуб отклонил предложение миланского "Интера".

Напомним, что в августе 2021-го "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 113 миллионов евро. Ромелу провел в составе "аристократов" один сезон, после чего вернулся в "нерадзуру" на правах аренды.