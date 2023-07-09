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Лацио планирует подписать вингера Наполи

Англия
(1 голосов)

Клуб из Неаполя пока не планирует отпускать футболиста

Лацио планирует подписать вингера Наполи

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Вингер "Наполи" Маттео Политано является запасным вариантом "Лацио" на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере Доменико Берарди.

Не так давно между сторонами состоялись контакты по поводу возможного трансфера 29-летнего полузащитника. "Наполи" пока не рассматривает вариант с переходом Маттео, но может позволить ему уйти, если получит предложение на 15 млн евро + бонусы.

В прошлом сезоне Политано отличился 4 голами и 4 результативными передачами в 37 матчах.

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В статье: Лацио (Рим) Наполи (Неаполь) Маттео Политано
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