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Магуайр больше не будет капитаном Манчестер Юнайтед

Англия
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Новым лидером станет Бруну Фернандеш

Магуайр больше не будет капитаном Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гарри Магуайр потеряет капитанскую повязку на следующий сезон. Клуб не рассчитывает на игрока в будущем, об этом сообщает thesun.

Центрбек в кампании 22/23 уже не был основным игроком "красных дьяволов". Футболист вышел на поле лишь 17 раз в АПЛ, среди которых только 8 раз в старте.

Зато новым лидером команды может стать Бруну Фернандеш. Он отыграл с капитанской повязкой вторую половину прошлого сезона и в следующем году может получить ее на постоянной основе.

Напомним, что Магуайр перешел в "МЮ" в 2019 году за 87 миллионов из "Лестера".

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Харри Магуайр
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Источник:
thesun.co.uk

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