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Магуайр больше не будет капитаном Манчестер Юнайтед
Новым лидером станет Бруну Фернандеш
Getty Images/Global Images Ukraine
Гарри Магуайр потеряет капитанскую повязку на следующий сезон. Клуб не рассчитывает на игрока в будущем, об этом сообщает thesun.
Центрбек в кампании 22/23 уже не был основным игроком "красных дьяволов". Футболист вышел на поле лишь 17 раз в АПЛ, среди которых только 8 раз в старте.
Зато новым лидером команды может стать Бруну Фернандеш. Он отыграл с капитанской повязкой вторую половину прошлого сезона и в следующем году может получить ее на постоянной основе.
Напомним, что Магуайр перешел в "МЮ" в 2019 году за 87 миллионов из "Лестера".
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