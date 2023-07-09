Магуайр больше не будет капитаном Манчестер Юнайтед

Гарри Магуайр потеряет капитанскую повязку на следующий сезон. Клуб не рассчитывает на игрока в будущем, об этом сообщает thesun.

Центрбек в кампании 22/23 уже не был основным игроком "красных дьяволов". Футболист вышел на поле лишь 17 раз в АПЛ, среди которых только 8 раз в старте.

Зато новым лидером команды может стать Бруну Фернандеш. Он отыграл с капитанской повязкой вторую половину прошлого сезона и в следующем году может получить ее на постоянной основе.

Напомним, что Магуайр перешел в "МЮ" в 2019 году за 87 миллионов из "Лестера".