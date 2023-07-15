Вест Хэм подтвердил уход Райса. Трансфер стал рекордным для британского футбола

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника и капитана команды Деклана Райса.

"Молотобойцы" не сообщили, куда именно перешел опорник. Однако лондонцы отметили, что сумма трансфера стала рекордной в британском футболе.

До этого пальму первенства держал Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов (117,5 млн евро).

Райс – воспитанник академии "Вест Хэма". К "молотобойцам" он присоединился в 14-летнем возрасте, а уже через четыре года дебютировал за первую команду. На его счету 245 матчей за "Вест Хэм". В последнем из них он завоевал единственный свой трофей в карьере – Лигу конференций.

Фабрицио Романо ранее сообщал, что Райс перейдет в “Арсенал”, а сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов + пять миллионов фунтов бонусами.