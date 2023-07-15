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Артета: Райс - игрок с необычайными возможностями
Коуч Арсенала не скрывает удовлетворения от подписания полузащитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Арсенал" официально
Коуч лондонского клуба Микель Артета дал комментарии касаемо подписания экс-капитана "молотобойцев":
"Мы очень рады, что Деклан присоединился к нам. Это игрок с чрезвычайными возможностями, который уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-лиге и за сборную Англии. Райс несомненно принесет пользу клубу. Он является исключительным талантом, у которого большой потенциал".
"Деклан имеет большой опыт в Премьер-лиге, ему всего 24 года. Он был капитаном "Вест Хэма", а также победителем евротрофея. Ответственность и роль, которые он взял на себя, являются очень исключительными. Мы очень рады, что он присоединился к нам", - поделился мыслями коуч "канониров".
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