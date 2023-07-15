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Артета: Райс - игрок с необычайными возможностями

Англия
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Коуч Арсенала не скрывает удовлетворения от подписания полузащитника

Артета: Райс - игрок с необычайными возможностями

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Арсенал" официально объявил о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. "Канонирам" трансфер обошелся в 100 миллионов фунтов + 5 миллионов бонусами.

Коуч лондонского клуба Микель Артета дал комментарии касаемо подписания экс-капитана "молотобойцев":

"Мы очень рады, что Деклан присоединился к нам. Это игрок с чрезвычайными возможностями, который уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-лиге и за сборную Англии. Райс несомненно принесет пользу клубу. Он является исключительным талантом, у которого большой потенциал".

"Деклан имеет большой опыт в Премьер-лиге, ему всего 24 года. Он был капитаном "Вест Хэма", а также победителем евротрофея. Ответственность и роль, которые он взял на себя, являются очень исключительными. Мы очень рады, что он присоединился к нам", - поделился мыслями коуч "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Деклан Райс
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Источник:
arsenal.com

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