Артета: Райс - игрок с необычайными возможностями

Сегодня "Арсенал" официально объявил о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. "Канонирам" трансфер обошелся в 100 миллионов фунтов + 5 миллионов бонусами.

Коуч лондонского клуба Микель Артета дал комментарии касаемо подписания экс-капитана "молотобойцев":

"Мы очень рады, что Деклан присоединился к нам. Это игрок с чрезвычайными возможностями, который уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-лиге и за сборную Англии. Райс несомненно принесет пользу клубу. Он является исключительным талантом, у которого большой потенциал".