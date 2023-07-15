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Ливерпуль требует от саудовцев 20 млн фунтов за своего капитана
Сам Хендерсон уже дал добро на переход
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus
"Ливерпуль" оценил своего капитана Джордана Хендерсона в 20 млн фунтов и не собирается продавать его дешевле, сообщает The Telegraph.
Ранее саудовский "Аль-Иттифак" добился согласия полузащитника на трансфер, предложив гигантский контракт - 750 тысяч фунтов в неделю.
В ближайшие дни ожидаются переговоры ближневосточного клуба с "Ливерпулем", на которых и станет понятно, уйдет Джордан, или же останется на "Энфилде" в весьма деликатной ситуации.
33-летний Хендерсон играет за "Ливерпуль" с 2011 года и суммарно провел за клуб 492 матча (33 гола). Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.
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