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Ливерпуль требует от саудовцев 20 млн фунтов за своего капитана

Англия
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Сам Хендерсон уже дал добро на переход

Ливерпуль требует от саудовцев 20 млн фунтов за своего капитана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus

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"Ливерпуль" оценил своего капитана Джордана Хендерсона в 20 млн фунтов и не собирается продавать его дешевле, сообщает The Telegraph.

Ранее саудовский "Аль-Иттифак" добился согласия полузащитника на трансфер, предложив гигантский контракт - 750 тысяч фунтов в неделю.

В ближайшие дни ожидаются переговоры ближневосточного клуба с "Ливерпулем", на которых и станет понятно, уйдет Джордан, или же останется на "Энфилде" в весьма деликатной ситуации.

33-летний Хендерсон играет за "Ливерпуль" с 2011 года и суммарно провел за клуб 492 матча (33 гола). Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Аль-Иттифак (Даммам)
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Источник:
The Telegraph

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